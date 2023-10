Juve, Fagioli verso lo sconto: decisiva la collaborazione

La brutta pagina che vede coinvolto Nicolò Fagioli potrebbe avere un epilogo molto pesante per il giocatore della Juventus. Il regolamento disciplinare, lo stesso che viete a un atleta professionista di fare uso di piattaforme di scommesse, potrebbe comportare a una lunga squalifica. Una botta pesantissima per un giocatore in rampa di lancio quale sembrerebbe il centrocampista bianconero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbero però esserci le condizioni per ridurre di molto la pena a cui starebbe andando incontro Fagioli.