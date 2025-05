Orlando: “Juve, se non c’è Conte occhio a Tudor”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della scelta del nuovo allenatore.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Fallo di Nicolussi? Giocatore già riscattato dal Venezia, sfortuna sua che si è trovato in quel momento. Capisco le polemiche ma io la chiuderei qui perché non c’è un caso. Tudor? La comunicazione comunque alla Juve è un disastro ora. Gli allenatori dopo la partita sono sotto pressione, esce l’orgoglio ed ecco quelle frasi. Forse poi stamattina il procuratore ci sta che gli abbia detto qualcosa per tornare suoi suoi passi. Se non viene Conte, la Juve deve farci un pensiero su Tudor. Alla Juve comunque solo Conte potrebbe rilanciarti”.

Su Conte

"Sta bene a Torino, è juventino, ci sta bene anche la famiglia. E' alla soglia dei 70 anni, c'è casino alla Juve ma c'è il Mondiale per Club, entrano i soldi anche della Champions e con 3-4 giocatori la Juve è competitiva per vincere lo Scudetto. Con 3-4 acquisti questa Juve è già competitiva con Conte per lo Scudetto. La Juve è riuscita a entrare in Champions, con 60-70 mln e qualche vendita hai un bel gruzzolo per fare un ottimo mercato. Per questo penso che Conte scelga la Juve e farebbe bene".