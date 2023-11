Orlando: “Mi aspetto una Fiorentina arrabbiata contro la Juventus”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole a RadioFirenzeViola: "Contro la Lazio la squadra di Italiano ha fatto un gran primo tempo, c'è rabbia per come è arrivato il gol decisivo, ma alla squadra non ho nulla da rimproverare.