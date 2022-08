Oppini: “Pogba out? Andava preso comunque un centrocampista”

Francesco Oppini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Il conduttore tv e noto tifoso bianconero ha commentato la situazione della Vecchia Signora dopo la decisione di Paul Pogba di non operarsi per l'infortunio al menisco: " Quando si tratta della Juve, lo sport nazionale è quello di sparare a zero sulla società . La Juve ha preso Bremer, Di Maria e Pogba . Sta lavorando ancora sul mercato, c'è attenzione su Milinkovic-Savic , si lavora da due anni su questo e il giocatore si è mosso anche sui social. Partire con i funerali al 3 agosto mi sembra esagerato . Pogba ha preso un rischio che si deve correre . Per ora l'Inter rimane favorita perché ha la rosa più completa".

Qualcuno ha posto il dubbio che il centrocampista francese possa essere condizionato dal pensiero di andare al Mondiale: "E' un professionista in mezzo ai professionisti, studieranno i tempi per il rientro in campo già con un minutaggio nelle gambe che gli possa consentire di giocare non dico tutte le partite ma quasi, visto che fin da subito il calendario sarà molto fitto. La Juve ha bisogno di andare sul mercato lo stesso, al di là di Pogba e del suo infortunio. E proprio per questo Allegri si vedrà con la società per definire le prossime mosse".