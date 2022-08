Juventus, buon compleanno Fabio Miretti: il talentino compie 19 anni

Giorno di festeggiamenti in casa Juventus. Oggi, infatti, compie gli anni Fabio Miretti, centrocampista della Vecchia Signora. Il classe 2003, protagonista dell'ultima parte di stagione 2021-22, ha convinto tutti ed è pronto ad una nuova annata piena di sorprese, visto che il regista italiano potrebbe restare alla corte di Massimiliano Allegri, come riserva del mediano che arriverà, anche per garantire alla Juventus un posto in più nelle liste, considerando la sua provenienza del settore giovanile. Ecco il comunicato di Madama: "8 dicembre 2021, Allianz Stadium. Si sta giocando Juventus - Malmö, ultima partita della fase a gironi di Champions League. Una partita che diventerà indimenticabile per il classe 2003 Fabio Miretti perchè, subentrando dalla panchina, esordirà ufficialmente in Prima Squadra. Un’emozione unica per lui, ma anche per tutta la società che ha visto arrivare tra i grandi un giovanissimo cresciuto nel proprio settore giovanile. Fabio, infatti, è arrivato in bianconero all’età di soli otto anni e da quel momento la sua è stata una crescita continua, anno dopo anno.