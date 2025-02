OpenVar, componente AIA: “Mano di Gatti in Como-Juve? Tocco non punibile”

Nel corso di OpenVar sono stati fatti ascoltare gli audio di Como-Juve e poi il componente AIA Di Liberatore ha analizzato l'episodio

“Il rigore di Gatti è evidente, non c’è interpretazione. Douvikas prende la palla con il petto e Gatti spinge la palla con la mano, se lui non la tocca avevamo un’occasione nitida davanti alla porta e invece abbiamo perso. Non sto zitto è già successo tante volte con altre squadre. È da tante partite che succedono queste cose, devo difendere la città e la squadra di Como. Adesso basta. Non do colpa all’arbitro perché può starci che non lo veda, ma se questa giocata non viene individuata dal VAR mi vengono dei dubbi su come venga gestita la partita“, queste le parole dell’allenatore del Como Cesc Fabregas al termine della partita contro la Juve. Dichiarazioni che hanno generato scalpore, riaprendo il dibattito su arbitraggio e Var.

Le parole dell’AIA

Nel corso di OpenVar sono quindi stati fatti sentire gli audio dell'episodio: "Bisogna vederlo in dinamica. No, per me non è rigore. Comunque gli toglie il controllo. No, per me è in appoggio, quindi non è rigore". Il componente AIA Di Liberatore ha poi commentato: "Questo è un tocco di mano non punibile, è giusto non assegnare il rigore. Gatti contende lo spazio all'avversario, in questa contesa colpisce il pallone in maniera fortuita e quindi il tocco di mano non è punibile. Olivera-Lautaro Martinez è un episodio simile in Inter-Napoli e anche lì non si diede rigore. Non è giusto penalizzare un calciatore che l'unica cosa che fa è contendere lo spazio all'avversario".