Onofri: “Fossi stato Dybala, dopo 7 anni alla Juve, sarei rimasto”

Oggi a TMW Radio, nel corso di Maracanà, è intervenuto Claudio Onofri. Il tecnico e commentatore televisivo ha commentato alcuni dei temi caldi del momento, a partire da Paulo Dybala, per cui ha speso parole di grande stima tecnica: "Lo amo dalla prima volta che l'ho visto. Sono innamorato di quel modo di essere giocatore. E' vero che ha avuto degli infortuni e che il suo rendimento non è così continuo, ma quando c'è lui in campo io tengo la tv accesa".