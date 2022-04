Oliveira: “Quando Vlahovic non firmava, sapevamo che voleva la Juve”

L'ex giocatore di Fiorentina e Cagliari è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, toccando vari argomenti.

Oggi Luis Oliveira , ex giocatore di Fiorentina e Cagliari è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma radiofonico in onda 1 Station Radio. Domenica ci sarà Napoli-Fiorentina , con i viola che non hanno più Vlahovic e gli azzurri in ansia per un problema muscolare di Osimhen: " A Firenze non si parla più di Vlahovic, è un capitolo chiuso . La viola ha trovato altre soluzioni ed è comunque efficace davanti. Osimhen sta facendo la differenza nel nostro campionato, ma Spalletti potrebbe dare una chance a Mertens".

Non poteva mancare un suo parere sul Cagliari, prossimo avversario della Juventus, che è impegnato nella lotta per non retrocedere: "E' una squadra che ho nel cuore. L'anno prima Semplici aveva fatto la differenza, ma lo hanno mandato via alla terza giornata. Ha perso le prime tre ed è stato mandato via, in questo momento loro non hanno pazienza, credo che con lui che aveva un dialogo aperto con tanti giocatori poteva fare meglio. E' arrivato Mazzarri che nelle ultime 4 partite non ha fatto punti: il Cagliari c'è, ma in alcuni momenti non riesce ad esprimere calcio come prima".