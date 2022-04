Juve, ecco il prossimo avversario: il focus sul Cagliari

Sabato sera la Juventus sarà impegnata alla Sardegna Arena contro la squadra di Walter Mazzarri. Conosciamo meglio le loro caratteristiche.

Il Cagliari ha perso in tutte le ultime quattro giornate di campionato, incassando ben 11 gol: i sardi non arrivano ad almeno cinque KO di fila in Serie A da gennaio 2021, quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco (sei in quel caso). I sardi hanno perso le ultime due partite casalinghe di Serie A, contro Lazio e Milan, e non subiscono più sconfitte interne di fila dal gennaio 2021 con Eusebio Di Francesco in panchina. Anche contro l’Udinese, il Cagliari ha subito gol da fuori area: sono ben 12 le reti dalla distanza incassate dai sardi (solo lo Spezia con 13 ha fatto peggio finora in questo campionato); la Juventus, però, non segna da fuori dal 9 gennaio (Dybala contro la Roma) e ha messo a referto solo cinque reti dalla distanza finora (tre di Dybala). Da una parte solo Lazio (11) e Inter (15) hanno segnato più gol di testa della Juventus (10) in questo campionato, dall'altra solo il Genoa (13) ne ha subiti più dei rossoblu (11), che sono anche la squadra che ha subito più gol su punizione diretta in questo campionato (cinque), mentre la Juventus non ne ha ancora realizzato uno in questo modo - dalla Serie A 2004/05 in avanti solo in questa stagione e nella scorsa i bianconeri non hanno realizzato nemmeno un gol su punizione. Nessuna squadra ha segnato meno gol del Cagliari nei primi 15 minuti di partita in questo campionato (due), mentre solo la Fiorentina (uno) ne ha subiti meno della Juventus (tre) nello stesso intervallo.