Capello: “La Juve poteva fare meglio, ma rispettiamo il Villarreal”

La squadra guidata da Emery ha vinto ieri sera per 1-0 contro il Bayern Monaco nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

redazionejuvenews

Ieri la Champions League ha visto scendere in campo le squadre impegnate nelle gare di andata degli altri due quarti di finale, dopo quelli andati in scena martedì. A Stamford Bridge si sono affrontati Chelsea e Real Madrid, con la vittoria in trasferta dei Blancos, trascinati dalla grande tripletta di Karim Benzema. Dall'altra parte, all'Estadio de la Ceramica, si sono sfidati Villarreale Bayern Monaco. Una partita che sembrava dovesse avere un pronostico piuttosto chiuso a favore dei bavaresi e che invece si è rivelata molto aperta. I padroni di casa hanno vinto per 1-0 grazie algol di Arnaut Danjuma all'8'.

La squadra di Emery ha fornito una grande prestazione, dimostrando di non essere arrivata per caso a questo punto della competizione. La squadra di Nagelsmann si è ritrovata subito sotto nel punteggio e ha provato a trovare il pareggio, lasciando molti spazi ai padroni di casa, che hanno creato molte occasioni per il raddoppio, senza però sfruttarle. Questo potrebbe essere un rimpianto per il ritorno all'Allianz Arena. Ieri nel post partita di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato la prova del Sottomarino Giallo ed è tornato sull'eliminazione della Juventus agli ottavi di finale.

Queste le sue parole: "Quella della Juventus resta una sconfitta che poteva essere evitata, però questa sera questa squadra ha dimostrato di saper stare in campo, di saper preparare le gare in maniera perfetta. Emery è intelligente, non per niente ha vinto tanto a livello internazionale. È una lezione per chiunque: se pensi di giocare tutte le partite alla stessa maniera e pensi di vincere sempre, magari trovi quello più preparato. La Juve dirà: allora non erano così scarsi. Si può fare un paragone con l'Atalanta: in Europa tutti la temevano e la rispettavano. Forse noi rispettiamo poco il Villarreal, non gli diamo molto credito e invece è difficile giocarci contro".