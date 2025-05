Nuovo allenatore Juventus: Sabatini non ha dubbi | News

Sabatini ha fatto il punto della situazione su quello che sta succedendo in casa Juventus. E ovviamente ha parlato anche del tecnico

Manca l’ultimo atto della Serie A. Un’ultima giornata, quella di domenica prossima, che decreterà tutti gli esiti rimasti fin qui pendenti. Praticamente tutti. Dall’assegnazione dello scudetto alla lotta per le coppe europee a quella per non retrocedere. Due di questi esiti si incroceranno in quel di Venezia dove la squadra di Di Francesco, che sogna ancora la salvezza, ospita una Juventus che ha bisogno di chiudere al quarto posto. Per giocare nella prossima Uefa Champions League e per beneficiare dei proventi economici derivanti dalla qualificazione. Ci spera anche il tecnico, Igor Tudor, per alimentare il desiderio di permanenza in bianconero. Un desiderio che – a leggere le ultime notizie – è sempre più di difficile realizzazione.

Prossimo allenatore Juventus: ecco cosa dice Sabatini

Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Antonio Conte come prossimo allenatore della Juventus. Sarebbe, per il, il terzo approdo in bianconero. Da giocatore prima, da allenatore poi, quindi questa seconda esperienza da tecnico. A credere in questo epilogo, ossia Antonio Conte prossimo allenatore della Juve, è anche Sandro Sababtini. Il noto giornalista e opinionista ha detto negli studi di Mediaset: “Nel futuro io vedo Conte”.

Quella di Sabatini non è la sola voce che unisce Conte e la Juventus. La sua, si aggiunge al coro. Per motivarla, Sabatini, ha commentato anche il contributo dato fin qui da Igor Tudor: “Nel presente vedo che il paragone che va fatto con questa squadra di quest’anno è innegabile che da quando è arrivato Tudor un miglioramento minimo è innegabile”. Tuttavia, poi aggiunge che: “Lo lo dico solo con una battuta, ma l’Udinese non è un banco di prova clamoroso… Domenica col Venezia sarà molto più complicato”. L’opera di Tudor non è ancora finita è necessita di un dolce epilogo, ma è ancora tutto da conquistare. Poi sarà quel che sarà. E – forse – sarà Antonio Conte.