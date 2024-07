Norimberga-Juve, dove vederla in tv e in streaming

Dove sarà possibile vedere l'amichevole tra Norimberga e Juve? Il comunicato del club bianconero sulla sfida

La Juve si prepara a sfidare il Norimberga, prima amichevole dell’estate 2024. In vista della partita il club bianconero ha annunciato dove sarà possibile vedere la partita.

Norimberga-Juve, dove vedere la partita?

Ecco il comunicato: “La prima uscita della pre season della Juventus avverrà in Germania. L’amichevole con i padroni di casa del Norimberga, al Max-Morlock Stadion, in programma venerdì 26 luglio alle ore 17:00 chiuderà ufficialmente il Training Camp andato in scena a Herzogenaurach, presso l’adidas HQ. Dove potrete seguire la sfida? La sfida tra la formazione militante in Zweite Liga, la seconda serie tedesca, e quella bianconera sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN venerdì 26 luglio alle ore 17:00″.