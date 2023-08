Nocerino: “Ho visto una Juve compatta e unita. Vlahovic giocatore incredibile”

A parlare di questo e della condizione della squadra è stato l'ex calciatore Antonio Nocerino, ospite degli studi di Sky Sport: " Io sono stato anche all'allenamento della Juventus oltre che alla gara contro il Real Madrid. Ho visto una squadra molto compatta e molto unita. Ho visto molto bene Chiesa e spero che possa fare veramente bene perché è una risorsa per la Juve ma è molto importante anche per la Nazionale. Weah è un giocatore fortissimo che in queste gare ha fatto il quinto. Soprattutto ha giocato contro il Milan e contro Theo, ha fatto delle belle accelerate poi ovviamente quando giocherà in Serie A si vedrà con più continuità ma è molto forte e sono sicuro delle sue qualità. Vlahovic è un giocatore incredibile con un potenziale pazzesco però bisogna capire gli infortuni e soprattutto la testa perché poi è quella che è il motore di tutto".

"Lukaku lo vedrei bene alla Juventus, è molto forte e se devo dare via un giocatore giovane e forte lo devo sostituire con un giocatore altrettanto forte. Per quello che vedo ormai le bandiere non esistono più, quindi non mi meraviglia e non ci penso nemmeno. I giocatori sono professionisti e dove hanno richieste vanno. Sicuramente Lukaku porterebbe esperienza e gol alla Juventus. Ha una grande fisicità e fa reparto da solo, il giocatore non si discute e con Chiesa e Weah per prenderli poi bisognerà giocare con il motorino".