ESCLUSIVA JUVE / Beltrame: “Mercato? Non sufficiente!”

Nuova esclusiva della nostra redazione che ha intervistato Stefano Beltrame raccontandoci qualcosa di molto particolare

redazionejuvenews

Riguardo all’attualità in chiave Juventus, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Stefano Beltrame, ex calciatore bianconero.

Se ti chiedessi, ora come ora, un voto al mercato della Juventus?

“Ora come ora, insufficiente. Per essere realmente competitivi, ci vuole qualche innesto preponderante. Spero che la società ci stia lavorando”.

Hai giocato con Bonucci. Dieci anni fa, quando ti affacciasti tu alla prima squadra, te lo saresti mai immaginato che, un giorno, sarebbe stato messo fuori rosa, senza nessun grado in spogliatoio?

“Mi ha spiazzato. Il mio parere? Leo poteva essere ancora utile alla Juve…”.

Da calciatore? L’ultima stagione non è stata oggettivamente esaltante…

“È vero, ma la Juve sta rinnovando e vuole prendere alcuni giovani. Lui sarebbe stato il profilo ideale per poterli trainare. Parlo anche per esperienza personale”.

Secondo te Vlahovic andrà via dalla Juve?

“Dipende tutto dalle offerte che arriveranno e se la Juve abbasserà le pretese legate alla cifra del cartellino. Il mio parere è che resterà. Ha voglia di riscattare l’ultima stagione non esaltante nè per lui, nè per la Juve”.

A proposito: a quali obiettivi stagionali deve competere la squadra di Allegri?

“Per me sarà un’annata di transizione. Io spero possa vincere lo scudetto, ma sono realista e non penso che sia possibile. Mi aspetto la qualificazione in Champions, quelli deve essere l’obiettivo minimo”.