Nicolodi: “Friburgo bella squadra, non ha punti deboli, ma…”

Pietro Nicolodi, giornalista, ha detto la sua sul Friburgo, prossimo avversario della Juventus agli ottavi di Europa League.

redazionejuvenews

Pietro Nicolodi, giornalista esperto di calcio tedesco, ha detto la sua sul Friburgo, prossimo avversario della Juventusin Europa League. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "E’ una bella squadra, divertente da veder giocare perchè corrono tutti come dei matti e si divertono grazie anche allo stesso allenatore da più di 10 anni. E’ un miracolo che si ripete ogni anno per merito della programmazione e dell’intelligenza nelle scelte. Spendono poco e nulla e ricavano il massimo dalle prestazioni dei migliori. Perà comunque da qui a dire che sono il Bayern Monaco ce ne passa.

I punti deboli? Non ne hanno. Nel senso che non sono così forti che tu puoi dire che hanno dei punti deboli. Se ad esempio il Bayern stesso decide di giocare dà Bayern gliene dà 5 o anche il Borussia li ha spazzati via. Arrivano fino a un certo punto, poi ovvio che se giocano al 140% se la giocano con tutti fanno. Ma ad alti livelli fanno anche fatica.

Hanno una buona difesa con Ginter, il laterale sinistro che ha le chiavi della squadra, e l’austriaco Lienhart. Poi c’è il portiere che è cresciuto negli ultimi anni, ma è famoso perchè ha preso gol mentre era intento a bere dalla borraccia. Una comica. C’è tanta gente che corre a centrocampo in quantità industriale, mentre gli attaccanti soni Gregoric che sta facendo una grande stagione e Szallai che ora però è infortunato. Hanno delle qualità, visto che poi in Europa League non hanno ancora mai perso, ma nulla di particolarmente pericoloso".