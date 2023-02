Calciomercato Juventus – Allegri spiazza tutti: “Ha fatto un nome a sorpresa”

La Juve del presente si sta riprendendo a suo di risultati dopo un avvio di stagione da dimenticare. I bianconeri sono ancora in corsa per la Coppa Italia (semifinale), per l'Europa League (ottavi di finale) e per la lotta alle posizioni europee in campionato, dove la penalizzazione di 15 punti non ha scalfito le ambizioni dei ragazzi di Allegri. Insomma, con la determinazione che la Juventus sta mettendo in campo in questo momento, si può dire che ancora tutto sia possibile. Allegri si gioca tanto del suo futuro nei prossimi mesi. Vuole far parte del progetto bianconero ancora per tanti anni e non stupisce quindi che stia suggerendo alla dirigenza dei nomi da tenere d'occhio per la rosa del prossimo anno. In queste ore è uscito un nuovo profilo che il tecnico livornese avrebbe segnalato alla società piemontese<<<