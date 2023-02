Dal Torino all’Inter: parte il tour de force della Juve, 6 partite in 20 giorni

Dal derby della Mole contro il Torino fino alla sfida di Serie A contro l'Inter: la Juve si prepara a giocare 6 partite in 20 giorni

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Nantes, la Juve ha superato i playoff di Europa League e ha raggiunto gli ottavi di finale. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà quindi il Friburgo , squadra abbordabile ma tutt'altro che facile da battere. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà prestare la massima attenzione ma soprattutto gestire al meglio le forze: per la Vecchia Signora sarà un vero e proprio tour de force.

Tra il 28 febbraio e il 19 marzo, infatti, la Juve dovrà giocare ben 6 partite , molte delle quali particolarmente difficili. Questo piccolo tour de force avrà inizio martedì 28 febbraio con il derby della Mole contro il Torino , seguito subito dalla sfida contro la Roma il 5 marzo. Il 9 marzo sarà il turno dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo , mentre 12 marzo toccherà alla Sampdoria in Serie A. Quattro giorni dopo, giovedì 16 marzo, ci sarà il ritorno contro il Friburgo e infine il 19 marzo la difficile sfida di campionato contro l' Inter .

I bianconeri in pratica scenderanno in campo ogni tre giorni. Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a gestire le energie attraverso il turnover, cercando allo stesso tempo di mantenere alto il livello della squadra. In questa fase della stagione tutte le partite sono importanti: vietato sbagliare.