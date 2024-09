Nicolini: “La Juventus oggi ha un solo difetto…”

Nicolini ha parlato della rosa allestita in questa stagione dalla Juve: per il preparatore, ci sarebbe solo una piccola falla nel roster..

Intervistato per Radio Bianconera, Carlo Nicolini ha parlato della Juventus costruita dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli per questa stagione. In primo luogo, per il tecnico non si può parlare in alcun modo di un problema di abbondanza nella rosa dei bianconeri. Ecco le sue parole: “L’abbondanza di giocatori non è certo un problema per un tecnico. Motta è un allenatore bravo, farà le sue valutazioni basandosi anche sugli allenamenti durante la settimana. Sono convinto lui non si concentri solo su su un modulo tattico, credo vadano bene sia il 4-2-3-1 che il 4-3-3, dipende anche dal tipo di avversario. In ogni entrambi i sistemi possono favorire Vlahovic, insomma la varietà è senza dubbio una freccia in più nell’arco dell’allenatore. I problemi li avranno soprattutto le avversarie della Juve”.

Nicolini: “Mercato praticamente perfetto”

Il preparatore atletico ha proseguito: “Le squadre meno forti in questo inizio di stagione non pensano tanto a chiudersi, vogliono accumulare più punti possibili, quindi è facile che si prendano qualche rischio in più. Credo l’Empoli farà la sua partita”. Infine, ancora sulla rosa a disposizione dell’allenatore Thiago Motta, Nicolini ha detto: “Vedo un solo difetto: la mancanza di un’alternativa di livello a Vlahovic. Per il resto il mercato è stato praticamente perfetto”.