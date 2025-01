Nicoletti: “Tra Juve e Vlahovic non è scattata la scintilla”

Nicoletti ha parlato dell'attaccante della Juventus, Vlahovic: per il dirigente, non sarebbe scattata la scintilla tra giocatore e squadra

Intervistato a Tmw Radio, Costantino Nicoletti ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Io lo seguo da tanti anni, Vlahovic è uno di quegli attaccanti che ha sempre segnato, anche nelle categorie inferiori e in altri campionati. È ovvio che alla Juventus a oggi ci si aspetti di più. Per lui sento parlare di pancia piena, ma mi sembra davvero molto strano. Non so che cosa non abbia fatto scattare la scintilla con la maglia della Juventus. A oggi i gol sono davvero pochi per essere il centravanti bianconero. In questi sei mesi mi aspetto numeri importanti. Giuntoli poi non guarda in faccia a nessuno ed è molto diretto, quindi se trovasse un attaccante capace di garantire più gol cambierebbe Vlahovic”.

Nicoletti: “Quando la Juve vuole un giocatore le quotazioni si alzano”

Il dirigente ha proseguito: “Le critiche a Giuntoli per la difesa corta? Quando ti presenti con la volontà di comprare un giocatore le quotazioni si alzano sempre, pensate quando a presentarsi è la Juventus. Di sicuro la difesa è il reparto che in questo momento è più in difficoltà. A non aiutare poi è la situazione Danilo, che non è mai stata spiegata troppo bene”.