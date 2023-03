Juve Next Gen, oggi sfida all’AlbinoLeffe: le statistiche e i convocati

Oggi alle 17 al Moccagatta la squadra bianconera sfida l'Albinoleffe: ecco i numeri della sfida e la lista dei convocati di mister Brambilla

Ieri la Prima Squadra ha perso all'Olimpico contro la Roma. Oggi invece tocca alla Next Genscendere in campo. La squadra di mister Brambilla oggi alle 17 sfiderà l'AlbinoLeffe. La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, ha fornito le statistiche relative al match di oggi.

Il focus: "In Piemonte i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 3: è sempre finita in pareggio per 1-1, ultima volta nella C dell’anno scorso.

AlbinoLeffe assai distratto dopo la pausa con 11 reti subite fra 46’ e 60’ di gara, come il Piacenza.

AlbinoLeffe compagine del girone A che subisce meno ammonizioni (62 in 29 turni) e calcia più rigori (7, come il Mantova), ma vanta meno “rossi” in favore (1, come Lecco e Pro Patria).

Seriani a porta aperta da 7 partite di fila con ben 16 reti al passivo; ultimo clean sheet il 14 gennaio scorso, 2-0 a Zanica sulla Pergolettese".

Sempre attraverso il sito ufficiale, sono stati resi noti i convocati per il match: "Lunedì in campo per la Next Gen, che alle 17 del 6 marzo al Moccagatta sfida l'Albinoleffe. Ecco i convocati bianconeri per la sfida.

I CONVOCATI: 2 Savona, 3 Stramaccioni, 5 Nzouango, 6 Riccio, 7 Sekulov, 9 Da Graca, 10 Compagnon, 11 Cudrig, 12 Raina, 13 Poli, 14 Mulazzi, 16 Iling-Junior, 17 Bonetti, 19 Cotter, 21 Lipari, 24 Palumbo, 25 Cerri, 27 Besaggio, 29 Soulé, 30 Sersanti, 31 Pecorino, 32 Turicchia, 36 Vinarcik, 42 Huijsen,44 Fuscaldo".