Juve Next Gen, le parole di Brambilla, Riccio e Crespi dopo il Vicenza

Allo Stadium, i bianconeri hanno perso negli ultimi minuti nella finale di andata della Coppa Italia di Serie C: le voci dei protagonisti

redazionejuvenews

Serata amara ieri per la Juve Next Gen. I bianconeri hanno perso 2-1 con il Vicenzaall'Allianz Stadium, nell'andata della finale della Coppa Italia di Serie C. Il sito ufficiale della Juventusha raccolto le voci del mister e alcuni protagonisti in campo.

Il commento di Brambilla: "Siamo arrabbiati per il risultato, perché a mio modo di vedere nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla noi. Loro hanno trovato un eurogol, faccio i complimenti al Vicenza, ma va detto che siamo stati sfortunatissimi sulla traversa finale: ho poche cose da rimproverare ai ragazzi, che hanno giocato bene contro una squadra molto forte. In spogliatoio c’è delusione ma anche voglia di ripartire, subito, in campionato. Iling e Soulé? Hanno fatto un allenamento con noi e si sono inseriti senza problemi e si sentono parte del gruppo. Questa sera hanno fatto bene come i loro compagni".

Le parole di Riccio: "C’è rammarico, nel calcio succede di essere sfortunati su episodi che risolvono la partita. Il gol del Vicenza va solo applaudito. Comunque, come per la semifinale, tutto è ancora aperto, dobbiamo continuare così, facendo ancora più attenzione ai dettagli, ma l’atteggiamento è quello che abbiamo fatto vedere oggi, specie nella ripresa".

Il commento di Crespi: "Una serata comunque magnifica, dal punto di vista emotivo: avrei voluto restare qui all’infinito, anche se non si è conclusa nel migliore dei modi. Potevamo fare di più, ma avremo ancora 90 minuti per giocarci tutto, d’altronde avevamo preparato molto bene anche questa partita, peccato per il gol proprio alla fine. Adesso davanti a noi abbiamo ancora tante partite, anche complicate, dovremo continuare a dare il 110%".