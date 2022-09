Juventus Next Gen, buona la prima! Contro il Trento finisce 2-0

Nel giorno del pareggio tra Fiorentina a Juventusal Franchi, La Juventus Next Gen fa il suo debutto in campionato con una vittoria. Ecco il report del match, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Esordio vincente, ad Al nella prima di campionato per la Juventus Next Gen: 2-0 al Trento targato Iling-Junior, al suo primo gol tra i professionisti, e Pecorino. Un gol per tempo per i primi tre punti della stagione e tante prime volte. Questo è stato il pomeriggio di Nzouango Bikien, Mulazzi, Bonetti e Besaggio, alla loro prima gara tra i professionisti e per quest’ultimo anche la prima in assoluto con la maglia bianconera. Oggi, però, è stata la prima per Mister Brambilla tra i professionisti e sulla panchina della Juventus Next Gen.