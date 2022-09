Juve, le parole di Kostic e Allegri a JTV dopo il pari di Firenze

La Juventus ha pareggiato 1-1 al Franchi contro la Fiorentina . La gara si era messa subito bene, con il gol di Arkadiusz Milik arrivato dopo 9 minuti. Poi però c'è stata la reazione della squadra di Italiano , che in contropiede ha trovato il pareggio con il gol di Christian Kouamé . Ora la squadra bianconera cercherà di riscattarsi martedì, nel debutto in Champions League , a Parigi, contro il Psg .

Dopo la gara del Franchi, ai microfoni di JTV, ha parlato Filip Kostic, autore dell'assist per il gol bianconero: "È stata una partita molto difficile, ma è importante non averla persa. Oggi ho fatto il mio primo assist, spero di farne ancora molti altri e anche dei gol". Su Milik: "E' un grande attaccante. Sono felice di giocare con lui e Dusan, sono molto importanti per la squadra, devono segnare e dare il meglio". Le differenze con il campionato tedesco: "Dopo aver giocato le prime partite, mi sto rendendo conto che la Serie A è molto differente dalla Bundesliga, c’è più tattica e spero di apprendere in fretta e fare bene. Sento che sto crescendo partita dopo partita". Martedì c'è la partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Non manca molto tempo, ma andremo lì per giocare contro di loro e mostrare quello che possiamo fare".