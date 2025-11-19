NEXT GEN| Ternana-Juventus, la designazione arbitrale della gara
Stefania Palminteri
19 Novembre, 15:11
La Juve Next Gen scenderà in campo stadio Liberati per affrontare la Ternana. Scopriamo le designazione arbitrale della gara.

Scopriamo la designazione arbitrale della sfida Ternana-Juventus. La Juventus Next Gen scenderà in campo domenica 23 novembre alle ore 14:30. I bianconeri, guidati dal tecnico Massimo Brambilla saranno ospiti della Ternana, nella gara valida per la 15º giornata giornata del Girone B di Serie C.

La squadra umbra arriva all’incontro reduce dallo 0-0 sul campo della Sambenedettese. I bianconeri, con ancora una gara da recuperare quella contro il Gubbio( posticipata causa impegni Nazionali), arrivano alla sfida con sei posizioni di differenza in classifica rispetto alla Ternana.

La designazione arbitrale della gara

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prossimo turno di campionato. Di seguito la scelta per Ternana-Juventus:

ARBITRO: Andrea Migliorini

ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi e Nirintsalama T.

QUARTO UOMO: Cristiano Ursini

OPERATORE FVS: Andrea Cecchi

 

 

