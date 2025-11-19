NEXT GEN| Ternana-Juventus, la designazione arbitrale della gara

Scopriamo la designazione arbitrale della sfida Ternana-Juventus. La Juventus Next Gen scenderà in campo domenica 23 novembre alle ore 14:30. I bianconeri, guidati dal tecnico Massimo Brambilla saranno ospiti della Ternana, nella gara valida per la 15º giornata giornata del Girone B di Serie C.
La squadra umbra arriva all’incontro reduce dallo 0-0 sul campo della Sambenedettese. I bianconeri, con ancora una gara da recuperare quella contro il Gubbio( posticipata causa impegni Nazionali), arrivano alla sfida con sei posizioni di differenza in classifica rispetto alla Ternana.
La designazione arbitrale della gara
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prossimo turno di campionato. Di seguito la scelta per Ternana-Juventus:
ARBITRO: Andrea Migliorini
ASSISTENTI: Lorenzo Chillemi e Nirintsalama T.
QUARTO UOMO: Cristiano Ursini
OPERATORE FVS: Andrea Cecchi