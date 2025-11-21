NEXT GEN| Ternana-Juventus, dove seguire il match in tv

La Juve Next Gen scenderà in campo allo stadio Liberati per affrontare la Ternana. Scopriamo dove sarà possibile seguire il match in tv.

La Juventus Next Gen scenderà in campo domenica 23 novembre alle ore 14:30. I bianconeri, guidati dal tecnico Massimo Brambilla saranno ospiti della Ternana, nella gara valida per la 15º giornata giornata del Girone B di Serie C.

La squadra umbra arriva all’incontro reduce dallo 0-0 sul campo della Sambenedettese. I bianconeri, con ancora una gara da recuperare quella contro il Gubbio( posticipata causa impegni Nazionali), arrivano alla sfida con sei posizioni di differenza in classifica rispetto alla Ternana.

Dove seguire il match in tv

La sfida tra Ternana e Juventus valida per la 15º giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.