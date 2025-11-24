NEXT GEN| Gubbio-Juventus, designato l’arbitro del match
NEXT GEN| Gubbio-Juventus, designato l'arbitro del match

Lorenzo Focolari
24 Novembre, 15:53
Juventus Next Gen
La Lega Pro, ha comunicato chi sarà il direttore di gara per il match Gubbio-Juventus Next Gen. Leggiamo la designazione completa.

La Juventus Next Gen, si prepara a tornare in campo per l’impegno infrasettimanale in programma mercoledì. I bianconeri, saranno impegnati nel match contro il Gubbio, per il recupero della gara valida per il quattordicesimo turno del campionato di Serie C. I ragazzi di mister Massimo Brambilla, andranno alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno per mano della Ternana con il risultato di 1-0.

La Lega Pro ha reso nota la designazione arbitrale per Gubbio-Juventus Next Gen. Leggiamo da chi sarà composta la squadra arbitrale:

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola.

ASSISTENTI: Michele Fracchiolla della sezione di Bari e Fabio Cantarore della sezione di Molfetta.

QUARTO UFFICIALE: Mario Picardi della sezione di Viareggio.

OPERATORE FVS: Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia.

