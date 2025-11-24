NEXT GEN| Gubbio-Juventus, designato l’arbitro del match

La Juventus Next Gen, si prepara a tornare in campo per l’impegno infrasettimanale in programma mercoledì. I bianconeri, saranno impegnati nel match contro il Gubbio, per il recupero della gara valida per il quattordicesimo turno del campionato di Serie C. I ragazzi di mister Massimo Brambilla, andranno alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno per mano della Ternana con il risultato di 1-0.
La Lega Pro ha reso nota la designazione arbitrale per Gubbio-Juventus Next Gen. Leggiamo da chi sarà composta la squadra arbitrale:
ARBITRO: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola.
ASSISTENTI: Michele Fracchiolla della sezione di Bari e Fabio Cantarore della sezione di Molfetta.
QUARTO UFFICIALE: Mario Picardi della sezione di Viareggio.
OPERATORE FVS: Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia.