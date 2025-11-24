NEXT GEN | Ternana-Juventus, Brambilla: "Il risultato è giusto. Abbiamo sofferto tanto..."

Le parole del tecnico bianconero al termine della partita persa contro la Ternana: le sue dichiarazioni sull'uno a zero incassato

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla perde per una rete a zero la trasferta disputata contro la Ternana. Al termine della partita, il tecnico bianconero ha parlato della sconfitta incassata a Terni. Questo il suo pensiero sulla gara:

“Il risultato è giusto. La Ternana ha creato più di noi. Abbiamo sofferto tanto l’approccio alla sfida e il vantaggio è arrivato nel nostro momento migliore. Una volta andati sotto, non siamo stati pericolosi. Il rammarico è che non abbiamo subito gol in un momento di difficoltà. Fossimo riusciti a evitarlo, sarebbe potuta andare in maniera diversa. Non avevamo preparato la gara in questo modo. I ragazzi, quando trovano squadre così mature, alle volte perdono lucidità. Il che è normale e fa parte del nostro percorso di crescita”.