NEXT GEN| Il commento post gara di mister Brambilla

L’allenatore bianconero ha parlato al termine della gara disputata contro il Guidonia Montecelio. Leggiamo le sue dichiarazioni.

La Juventus Next Gen ha ottenuto un buon pareggio nel match disputato oggi contro il Guidonia Montecelio. I bianconeri, dopo essere andati sotto dopo pochi minuti del secondo tempo, hanno saputo reagire molto bene e grazie alla rete di Amaradio sono riusciti a strappare un punto.

Il mister Massimo Brambilla nell’intervista post gara, ha parlato di come è rimasto più che soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi. Di seguito le sue parole:

“Chiaramente dopo essere andati sotto nel punteggio abbiamo inserito giocatori più offensivi. Amaradio, rete a parte, è entrato bene in partita, si vedeva che aveva voglia di aiutare la squadra. La rete è stata la ciliegina sulla torta per lui. Siamo soddisfatti per questo pareggio perchè la partita non è stata facile; il Guidonia Montecelio è una squadra neopromossa, ma ha costruito una rosa di qualità e la posizione che ha in classifica è sicuramente meritata.



Sapevamo che avremmo affrontato una squadra in fiducia e in salute e così è stato. Noi, a mio giudizio, avremmo dovuto giocare una partita più aggressiva, “prendendoli” un po’ più alti, ma non ci siamo riusciti perchè abbiamo sbagliato un po’ i tempi in fase di pressione e in più loro hanno palleggiato molto bene. Ci siamo dovuti adattare, dunque, a un copione diverso e nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti.

Mangiapoco? Stefano ha giocato una grande gara, è cresciuto tanto da inizio stagione a oggi ed è sempre più una sicurezza per i compagni. Questo pareggio per noi è importante perchè ci permette di proseguire la striscia di imbattibilità, è il terzo risultato utile consecutivo. Dobbiamo cercare di continuare così, sicuramente anche in occasione delle prossime due partite prima della sosta natalizia”. Queste le parole di Brambilla.