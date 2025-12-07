NEXT GEN| Il commento post gara di mister Brambilla

La Juventus Next Gen ha ottenuto un buon pareggio nel match disputato oggi contro il Guidonia Montecelio. I bianconeri, dopo essere andati sotto dopo pochi minuti del secondo tempo, hanno saputo reagire molto bene e grazie alla rete di Amaradio sono riusciti a strappare un punto.
Il mister Massimo Brambilla nell’intervista post gara, ha parlato di come è rimasto più che soddisfatto della prestazione offerta dai suoi ragazzi. Di seguito le sue parole:
“Chiaramente dopo essere andati sotto nel punteggio abbiamo inserito giocatori più offensivi. Amaradio, rete a parte, è entrato bene in partita, si vedeva che aveva voglia di aiutare la squadra. La rete è stata la ciliegina sulla torta per lui. Siamo soddisfatti per questo pareggio perchè la partita non è stata facile; il Guidonia Montecelio è una squadra neopromossa, ma ha costruito una rosa di qualità e la posizione che ha in classifica è sicuramente meritata.
Sapevamo che avremmo affrontato una squadra in fiducia e in salute e così è stato. Noi, a mio giudizio, avremmo dovuto giocare una partita più aggressiva, “prendendoli” un po’ più alti, ma non ci siamo riusciti perchè abbiamo sbagliato un po’ i tempi in fase di pressione e in più loro hanno palleggiato molto bene. Ci siamo dovuti adattare, dunque, a un copione diverso e nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti.
Mangiapoco? Stefano ha giocato una grande gara, è cresciuto tanto da inizio stagione a oggi ed è sempre più una sicurezza per i compagni. Questo pareggio per noi è importante perchè ci permette di proseguire la striscia di imbattibilità, è il terzo risultato utile consecutivo. Dobbiamo cercare di continuare così, sicuramente anche in occasione delle prossime due partite prima della sosta natalizia”. Queste le parole di Brambilla.