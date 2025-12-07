NEXT GEN | Guidonia Montecelio-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Brambilla

Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita in programma tra pochi minuti: le scelte dei due allenatori

È tutto pronto per il fischio d’inizio della gara tra Guidonia Montecelio e Juventus Next Gen, gara valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C il cui fischio d’inizio è fissato per le ore 12:30. Di seguito le formazioni ufficiali, scelte dai due allenatori:

Guidonia Montecelio: Stellato, Esempio Cristini (C), Errico, Spavone, Mulè, Santoro, Mastrantonio, Tascone, Zappella, Bernardotto. A disposizione: Mazzi, Toma, Sannipoli, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Vitturini, Franchini, Tessiore. Allenatore: Ginestra.