NEXT GEN | Guidonia Montecelio-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Brambilla

È tutto pronto per il fischio d’inizio della gara tra Guidonia Montecelio e Juventus Next Gen, gara valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C il cui fischio d’inizio è fissato per le ore 12:30. Di seguito le formazioni ufficiali, scelte dai due allenatori:
Guidonia Montecelio: Stellato, Esempio Cristini (C), Errico, Spavone, Mulè, Santoro, Mastrantonio, Tascone, Zappella, Bernardotto. A disposizione: Mazzi, Toma, Sannipoli, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo, Zuppel, Vitturini, Franchini, Tessiore. Allenatore: Ginestra.
Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Savio, Mazur, Faticanti, Puczka; Deme, Anghelè; Guerra (C). A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Deme, Amaradio, Bassino, Vacca, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Martinez, Perotti, Okoro. Allenatore: Brambilla.