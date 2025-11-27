NEXT GEN| Il commento di Brambilla al termine della gara

Le dichiarazioni di mister Massimo Brambilla, al termine del match pareggiato con il risultato di 1-1 sul campo del Gubbio.

La Juventus Next Gen ha pareggiato per 1-1 sul campo del Gubbio, nel recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. I bianconeri, grazie ad una magia di Giacomo Faticanti su punizione, sono riusciti ad agganciare il pari nei minuti finali.

Con il punto guadagnato, la Next Gen si porta al 13º posto in classifica a quota 18 punti in classifica, posizione che al momento non garantirebbe l’accesso ai playoff.

Al termine della gara, il tecnico Massimo Brambilla ha commentato così la partita:

“Il primo tempo è stato molto bloccato, le due squadre hanno rischiato poco. Il Gubbio è riuscito a sbloccare la partita con un calcio di rigore, poi a inizio secondo tempo abbiamo avuto una bella occasione che poteva permetterci di rimettere subito in equilibrio l’incontro ma non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo fatto una partita di cuore, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano e nel finale siamo stati premiati. Quello di Faticanti sul calcio di punizione è un gesto tecnico di alto livello che serve quando bisogna fare gol e fare risultato”. Questo il commento di Brambilla.