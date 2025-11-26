NEXT GEN| Gubbio-Juve 1-1: pareggio in extremis di Faticanti!

La Juve di Brambilla riesce a strappare un punto prezioso all'ultimo minuto: la punizione di Faticanti evita la sconfitta

Pareggia in extremis la Juve U23 che, dopo essere passata in svantaggio, ristabilisce la parità a pochi minuti dal termine con la rete di Faticanti. Poco prima della fine della rima frazione c’è stato un calcio di rigore per atterramento di Perotti ai danni di Tommasini dopo un lancio con il contagiri di Di Massimo.

Dal dischetto lo stesso Tommasini è glaciale: spiazza Scaglia e rompe gli equilibri dell’incontro. A 10′ dal termine i ragazzi di Brambilla rimangono in 10: Ghirardello va via in velocità a Pedro Felipe che lo stende prima di entrare in area di rigore. Per l’arbitro è fallo da ultimo uomo ed espulsione.

In pieno recupero, però, si accende l’animo bianconero: punizione al bacio di Faticanti che con il destro incastra il pallone nel sette dove Krapikas non può arrivare e rimette tutto in equilibrio. Il prossimo impegno sarà in casa contro il Perugia: dopo una sconfitta e un pareggio servono i tre punti.