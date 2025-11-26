NEXT GEN| I convocati di mister Brambilla per la gara di oggi

La lista dei giocatori convocati dal tecnico Massimo Brambilla, in occasione del match di oggi contro il Gubbio.

La Juventus Next Gen, tra due ore scenderà in campo per affrontare il Gubbio in trasferta. La gara valida per il recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, si disputerà allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio. Calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

I bianconeri reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Ternana, cercano i tre punti per riscattarsi e tentare la risalita in classifica. Dall’altra parte, la squadra umbra, è reduce da tre pareggi consecutivi e attualmente si trova a 19 punti in classifica, due in più rispetto agli uomini di Brambilla.

I convocati di Brambilla

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

4 Pedro Felipe

6 Ngana

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelé

11 Amaradio

13 Bassino

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

19 Vacca

20 Pugno

21 Crapisto

22 Mangiapoco

26 Pagnucco

28 Bruno

30 Mazur

31 Martinez Crous

32 Turicchia

33 Perotti

41 Cudrig