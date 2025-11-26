NEXT GEN| I convocati di mister Brambilla per la gara di oggi

La Juventus Next Gen, tra due ore scenderà in campo per affrontare il Gubbio in trasferta. La gara valida per il recupero della quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, si disputerà allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio. Calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.
I bianconeri reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Ternana, cercano i tre punti per riscattarsi e tentare la risalita in classifica. Dall’altra parte, la squadra umbra, è reduce da tre pareggi consecutivi e attualmente si trova a 19 punti in classifica, due in più rispetto agli uomini di Brambilla.
I convocati di Brambilla
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
4 Pedro Felipe
6 Ngana
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelé
11 Amaradio
13 Bassino
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
18 Brugarello
19 Vacca
20 Pugno
21 Crapisto
22 Mangiapoco
26 Pagnucco
28 Bruno
30 Mazur
31 Martinez Crous
32 Turicchia
33 Perotti
41 Cudrig
90 Okoro