News Juve / Furia Allegri: ecco cosa è successo veramente!

Prima la vittoria e l'entusiasmo dopo la vittoria contro l'Udinese, poi la tristezza e la rabbia per il pareggio contro il Bologna . Dopo soltanto due giornate di Serie A per la Juve è già arrivato il primo stop. La stagione è ancora lunga e ci sarà tutto il tempo per recuperare ma la prestazione dei bianconeri non è stata sufficiente. Lo sa bene Massimiliano Allegri che nel post partita è andato su tutte le furie. Ma cosa è successo davvero?

Juve, dal malore alle polemiche sull'arbitraggio: cosa è successo ad Allegri?

Al termine della partita Allegri non si è presentato in conferenza stampa e il suo vice Landucci ha spiegato: "Massimiliano ha avuto un piccolo malore ma nulla di grave, per questo ha mandato me". Pare infatti che l'allenatore bianconero dopo la sconfitta fosse furioso, tanto da essere corso nello spogliatoio urlando, prendendosela con giocatori e arbitro. Troppo nervoso per parlare ai microfoni, Allegri avrebbe quindi deciso di mandare il suo vice. Questa almeno è la ricostruzione fatta da La Gazzetta dello Sport, mentre per Tuttosport le cose sarebbero leggermente diverse. Secondo il quotidiano torinese a far andare su tutte le furie Max non sarebbe stata tanto la prestazione dei suoi uomini, quanto più le parole dei dirigenti del Bologna al termine della partita. Allegri avrebbe infatti urlato: "Ma cosa si lamentano! Che c'erano due rigori prima per noi!". Una situazione particolarmente delicata, che di certo non farà bene all'umore del gruppo. Inizio di stagione subito in salita per la Vecchia Signora.