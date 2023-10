Nesti: “Juventus squadra discreta. Il calciomercato sarà suggestivo”

Carlo Nesti non sarebbe incantato dall'attuale Juventus: per il giornalista con il calciomercato la squadra però potrebbe accorciare il gap

Su Tmw, Carlo Nesti ha parlato della Juventus reduce dalla vittoria in Serie A contro il Milan. Un successo che non sarebbe sufficiente al giornalista per considerare i bianconeri una squadra più vicina ai livelli del passato. Ecco le sue parole: "Neppure dopo la vittoria contro il Milan, conseguenza anche di episodi fortunati, cambio la mia opinione sulla Juventus. I bianconeri sono una squadra discreta, con margine di miglioramento, e allenatore sufficiente.Traducendo, intendo dire squadra al massimo da terzo posto, che significa, comunque, Champions League. L'allenatore non ancora in grado di conferire al complesso un gioco propositivo".