Nela: “Senza Rabiot la Juventus perde molto. Gli attaccanti non aiutano”

Intervenuto a Rai Sport, Sebino Nela è ritornato sulla performance della Juventus contro il Genoa. Ecco le sue parole: "La partita contro il Genoa ha dimostrato perfettamente la differenza tra la Juve e l'Inter. Quest'ultimi giocano un bellissimo calcio perché ha un centrocampo straordinario e due attaccanti che sanno far muovere la squadra in maniera divina. Alla Juventus non è così purtroppo per loro, se manca Rabiot a centrocampo perde moltissimo e davanti i due attaccanti non aiutano per niente quindi la squadra è costantemente in difficoltà. Si ritrova a lottare per lo Scudetto perché dietro hanno una squadra organizzata, sanno difendere bene ma poco di più".