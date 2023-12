Juve, Tardelli: “Contro il Genoa si è sentita l’assenza di Rabiot”

Marco Tardelli è ritornato sulla prestazione della Juventus contro il Genoa: per l'ex allenatore sarebbe pesata la mancanza di Adrien Rabiot

Ospite a Novantesimo Minuto, Marco Tardelli ha parlato della prova della Juventus contro il Genoa . In particolare, l'ex allenatore avrebbe sottolineato che la performance poco convincente dei bianconeri sarebbe coincisa con l'assenza di Adrien Rabiot .

Ecco le sue parole: "Senza Rabiot un'altra Juve? Sicuramente Rabiot è stato l'uomo più importante della Juventus fino a questo momento, la mancanza si è fatta sentire. Però credo sia una Juve che dà ancora poco come gioco, non riusciamo a vedere ancora la vera forza di questa Juve, che è sicuramente la difesa, ma deve dare molto di più per cercare di fare quello che serve".