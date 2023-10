Nela: “Non vedo la Juventus da scudetto. Sogno il titolo all’Atalanta”

Nela ha fatto il suo pronostico sulla vittoria finale del campionato di Serie A: difficile per la Juventus, mentre la favola è l'Atalanta

Sebino Nela, ospite a Calcio Totale, ha fatto il pronostico sull'esito finale del campionato di Serie A in termini di vittoria dello scudetto. Per l'ex calciatore, la Juventus non farebbe parte del novero delle candidate al titolo, mentre l'Atalanta sarebbe il sogno del suo cassetto. Ecco le sue parole: