Nela: “Il miglior attaccante della Juve? Gatti. Dispiaciuto per Pogba”

Nela ha parlato di Alessandro Gatti, ad oggi tra i giocatori più incisivi offensivamente nella Juventus. Parole di affetto invece per Pogba

Ospite a Rai Sport, Sebino Nela ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juventus . Sul reparto d'attacco bianconero, l'ex calciatore ha risposto così: " Gatti in questo momento è il miglior attaccante della Juventus . La proposta di gioco della Juventus rimane quella che conosciamo da mesi anche se è più solida e difende alla grande".

Un pensiero anche per Paul Pogba, su cui starebbe pendendo una richiesta di 4 anni di squalifica per doping: "Sono molto dispiaciuto perché è un grande giocatore, è la chiusura peggiore per la sua carriera, ci ha fatto divertire, è stato un buonissimo calciatore ma chi sbaglia è giusto che paghi".