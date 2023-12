Dai gol all’ultimo minuto a Gatti: tutte le statistiche in vista di Genoa-Juve

In vista del match tra Genoa e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla sfida

In vista del match tra Genoa e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla sfida: "Dopo una striscia di cinque sconfitte di fila contro la Juventus in Serie A TIM, il Genoa ha vinto l’ultimo match contro i bianconeri in campionato (2-1 il 6 maggio 2022) - il Grifone non ottiene due successi consecutivi contro la Vecchia Signora in Serie A TIM dal 1991 (tre in quel caso, con Osvaldo Bagnoli allenatore).

Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A TIM: quattro vittorie rossoblù e sei successi bianconeri (31 gol complessivi nel periodo, 3.1 di media a match) – l’ultimo segno “X” in casa del Grifone nel torneo risale all’11 marzo 2012 (0-0 in quel caso).

Il Genoa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3V, 2N), ottenendo sette punti nelle ultime tre partite al Ferraris; l’unica sconfitta interna nel periodo è arrivata contro il Milan il 7 ottobre (0 1).

La Juventus ha guadagnato 36 punti in 15 partite e in caso di successo in questo match salirebbe a quota 39, già più dei punti ottenuti nell’intero girone d’andata della scorsa stagione di Serie A TIM (38 in 19 gare).

Con la vittoria contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha eguagliato Carlo Ancelotti al 1° posto tra gli allenatori che hanno registrato più successi in Serie A TIM con il punteggio di 1-0 nell’era dei tre punti a vittoria (75 per entrambi).

La Juventus diventerà la seconda squadra nella storia della Serie A TIM a giocare tre partite di fila di venerdì (dopo il Sassuolo nelle ultime tre gare dello scorso campionato). In più, Juventus e Genoa sono le due formazioni che hanno vinto più partite disputate di venerdì in questo torneo: i bianconeri hanno infatti vinto entrambe le gare in questo giorno della settimana, il Grifone ha ottenuto due successi in tre match (1P).

Il Genoa è sia la squadra che ha segnato meno gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (solo uno) sia la seconda formazione ad aver subito più reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (nove), dietro solo al Sassuolo (10).

Da una parte la Juventus è la squadra che ha realizzato più gol in seguito a corner in questa stagione di Serie A TIM (cinque), dall’altra il Genoa è quella che in percentuale ha segnato di più da calcio d’angolo (27%: 4/15 – al pari del Cagliari).

La Juventus è il bersaglio preferito di Ruslan Malinovskyi in Serie A TIM: tre gol (tutti arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco). Il centrocampista ucraino potrebbe segnare in tre partite di fila per la seconda volta in carriera in Serie A TIM, dopo esserci riuscito nell’aprile 2021 (la prima gara di quella striscia fu proprio contro la Juventus).

Nessun difensore ha segnato più di Federico Gatti in questo campionato: tre reti, al pari di Federico Dimarco e Lucas Martínez Quarta. Il classe ’98 potrebbe diventare il primo difensore della Juventus a trovare il gol in tre presenze di fila in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)".

