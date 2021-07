Nedved: “Rinnovo Dybala? Cherubini è in contatto con lui e con il procuratore Antun…”

Nedved ha parlato

Pavel Nedved, membro della dirigenza della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza bianconera: "Buongiorno a tutti. Vedi tutte le persone che sono qua? Tanta esperienza, sanno come e cosa fare per vincere. Perciò, come dicevano Federico e Maurizio, sono: disciplina, tanto lavoro. Questo è il dna della Juve e dobbiamo mantenerlo per potere andare avanti per rivincere titoli. Questa società è fatta per questo. Rinnovo Dybala? Pensavo fosse per Cherubini... Dybala è un giocatore che è all'ultimo anno di contratto, scade al 30 giugno 2022, penso ed è ciò che so, Cherubini se ne sta occupando, siamo in contatto con il giocatore. Paulo può rientrare con i primi, forse anche prima dato che non ha fatto la Copa America. Federico è in contatto con lui e con il procuratore Antun. Abbiamo costante contatto con loro, appena rientrerà si parlerà lì dove abbiamo finito".