Nedved: “Juve nata per vincere. La stagione con Pirlo…”

Il Vicepresidente della Juventus ha presentato la nuova serie Amazon Prime sulla Juventus

redazionejuvenews

La Juventussabato riprenderà il campionato dopo la sosta, con la trasferta all'Olimpico contro laLazio ad attendere i bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà la vittoria per continuare la sua scalata in classifica, e intanto fuori dal campo i bianconeri saranno protagonisti di una nuova serie tv Amazon: "All or Nothing: Juventus" questo il titolo della serie Amazon che racconterà la stagione dei bianconeri con Andrea Pirlo in panchina. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione della serie.

"Non è semplice raccontare una stagione di calcio in tutta la sua interezza. È sempre piena di emozioni che abbiamo vissuto tutti insieme. È bellissimo vivere questo rapporto tra la dirigenza e i calciatori. Come li vivi con allenatore, staff, cosa deve fare la società dal mattino alla sera. Sono emozioni che ti portano poi al prodotto finale, quindi le partite. Tantissime vittorie, ma anche tante sconfitte. È stato bello, con un allenatore esordiente, con Ronaldo in squadra. Ci sono tante cose da raccontare: come e dove abbiamo affrontato le problematiche di una stagione chiusa comunque con due trofei su quattro. Magari fossero tutte così."

"Abbiamo vinto per tanti anni, è arrabbiamo pensato fosse arrivato il momento di cambiare, di ringiovanire la rosa, facendo un giusto mix con giocatori esperti Buffon, Chiellini e Bonucci e affiancarli a chi poteva apprendere da loro come De Ligt e Chiesa. Cercavamo in quel momento di fare un mix per proseguire il nostro cammino in Italia e in Europa, credo che siamo in fase di partenza per avere un mix giusto per proseguire a vincere”.

"Il futuro è sempre quello, la Juve è nata per vincere e progetta il futuro attraverso i giovani, che saranno il motore per vincere in futuro. Ma la Juve pensa anche al presente: è nata per vincere, e vincere costruendo con i giovani è importante. Questo resta l'obiettivo".