Alcool e narghilè, la Bosnia fa fuori Pjanic: problemi per l’ex Juventus

L'ex Juventus è stato escluso dal match contro l'Ucraina. La motivazione? Comportamento poco consono. E' scandalo in Bosnia

Dopo i tanti successi con le maglie di Roma, Juventus e Barcellona, la carriera di Miralem Pjanic sta prendendo una strana piega. In estate il centrocampista bosniaco è stato messo fuori rosa dal Barcellona, che ha deciso di escluderlo dal progetto. La Juventus ha pensato ad un suo ritorno last minute, ma il contratto alto e l'età che avanza hanno fatto desistere la dirigenza bianconera. Per questo il classe 1990 è finito in Turchia, al Besiktas, sicuramente non la miglior piazza del mondo per un giocatore del suo talento, dove ha giocato appena 8 partite tra campionato e Champions League.