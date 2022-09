Juve, il borsino dei Nazionali: Bonucci vincente con l’Italia, stasera i serbi

La Juventus è arrivata alla sosta nel modo peggiore, perdendo a Monza . Una sconfitta arrivata dopo quella in Champions League contro il Benfica , a peggiorare un inizio di stagione molto negativo. Alla ripresa quindi la squadra di Allegri è chiamata al riscatto contro il Bologna . Nel frattempo, molti giocatori bianconeri sono andati in nazionale, per i vari impegni tra amichevoli e gare ufficiali.

Andiamo a vedere le ultime notizie sui nazionali della Vecchia Signora, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Una bella vittoria per 0-2 a Budapest permette all'Italia del C.T. Roberto Mancini di superare in classifica proprio l'Ungheria e di strappare il pass per la Final Four di Nations League che si disputerà in Olanda il prossimo giugno. Un successo che porta la firma di Raspadori e Dimarco, un successo che porta gli Azzurri in vetta al Gruppo A3 davanti ai magiari, appunto, alla Germania e infine all'Inghilterra. Leonardo Bonucci in campo per tutta la durata della partita.