Giovinco a esame di Juve: quante ne avrà indovinate?

"Ho debuttato con la Juve in Serie B, contro il Bologna. Quel giorno ricordo che c'erano Del Piero, Trezeguet, Marchisio, Buffon e Palladino. Io sono subentrato proprio al suo posto. Quante partite ho giocato con la Juve? Non lo so, 103? No, 132. Avrò vinto 6 titoli... Ah no, 7. Con questa maglia avrò segnato 28 gol. Solo 20 gol? Pensavo di più, 3 su calcio di punizione. Quando ho giocato io ci sono stati prima Del Piero e poi Pirlo. Non ne ho battute tante. Numeri di maglia? Ho indossato 43, 20 e 12.