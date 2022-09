Toni: “Vlahovic risente molto della crisi della Juve. Milik? Coppia possibile”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato del momento di difficoltà di Dusan Vlahovic in casa Juve

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha parlato del momento di difficoltà di Dusan Vlahovic: "Sta pagando il momento negativo della Juve. È in difficoltà, come tutta la squadra. In più fa fatica a giocare con Milik: hanno più o meno le stesse caratteristiche, e quando giocano insieme il polacco segna e lui no. E questo per lui rappresenta un problema. Quando vai nelle grandi squadre il vero salto di qualità lo compi quando riesci a vivere in maniera serena con la concorrenza, dimostrando di essere tu il più forte. E’ questo il passaggio, prima di tutto mentale, che attende ora Vlahovic".

Possono giocare insieme?"Sì, anche se hanno caratteristiche simili e questo li rende comunque antagonisti. Milik à un giocatore importante e un valore aggiunto per la Juve, che sa giocare per se stesso e per la squadra. Per Dusan deve essere uno stimolo a migliorarsi, a crescere, a fare quel salto di qualità indispensabile per entrare fra i top d’Europa".

Ma dove risiede il problema di Vlahovic? "Il centravanti è il giocatore che più risente del momento della squadra. Ma anche in un momento difficile un giocatore importante ti può sempre fare la giocata, mentre a lui questo non ancora riesce, e ne risente. Lui del resto è un killer da dentro l’area, quindi bisogna che il pallone gli arrivi lì per poter far male, e questo accade raramente. Per migliorare la situazione la Juve deve tornare a fare la Juve, tornare ad essere dominante. I rientri di Di Maria, Chiesa e Pogba sicuramente aiuteranno perché sono giocatori che saltano l’uomo, fondamentali soprattutto contro le piccole o le squadre che hanno le difese chiuse perché rompono gli schemi difensivi e sanno creare varianti ai cross sui quali gli avversari poi prendono le misure. Ma gli infortuni non possono diventare un alibi".