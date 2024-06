Nazionale, a Casa Azzurri inaugurato il Museo con i trofei

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota sulla Nazionale, parlando anche del museo degli azzurri.

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato una nota sulla Nazionale. Ecco il comunicato: “Anche a Iserlohn, all’interno di Casa Azzurri, c’è ‘Sfumature di Azzurro’, la mostra itinerante con i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano che accompagnerà la Nazionale in occasione dell’Europeo al via tra pochi giorni in Germania. Un’esposizione, visitata anche dalla squadra e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione della serata inaugurale, che permetterà di ammirare parte dell’immenso patrimonio che dal 1990 – l’anno di fondazione del Museo di Coverciano – arricchisce la collezione museale. La mostra ripercorre l’avventura azzurra ai campionati Europei: una storia che parte dal trionfo nel 1968 – mostrato attraverso la maglia di Sandro Salvadore e il gagliardetto della finale con la Jugoslavia – e che passa dagli altri Europei ospitati dal nostro Paese, nel 1980, raccontati grazie alla maglia di Roberto Pruzzo. Quindi un salto a EURO ’88, con il pallone della competizione e con il gagliardetto di Italia-Spagna. E ancora: le vittorie sfiorate a inizio anni Duemila, con le maglie di Vincenzo Montella e Andrea Pirlo a testimoniare le finali raggiunte nel 2000 e nel 2012, fino ad arrivare all’ultimo successo continentale degli Azzurri, a EURO 2020, con la maglia di Gianluigi Donnarumma, votato miglior giocatore della competizione. Ed essendo in Germania, impossibile non fare riferimento al Mondiale vinto nel 2006 proprio qui: alla mostra sarà possibile ammirare pezzi unici di quella competizione come la maglia di Francesco Totti, il gagliardetto della semifinale Germania-Italia e il pallone della finale di Berlino contro la Francia. L’esibizione ospiterà anche le coppe del mondo e quelle degli Europei vinte dagli Azzurri”.