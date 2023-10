Italia, dopo Chiesa anche Zaccagni lascia il ritiro della Nazionale

Altra defezione per la Nazionale italiana. Mattia Zaccagni, dopo Federico Chiesa, lascia il ritiro degli azzurri.

Il sito ufficiale della FIGC ha pubblicato la notizia del forfait di Mattia Zaccagni , calciatore della Lazio, che a causa di un infortunio, non potrà prendere parte alle prossime gare.

Altro stop importante per gli azzurri sulla corsia sinistra, dopo la defezione della juventino Chiesa , tornato anche lui a casa dopo uno stop muscolare.

Ecco il comunicato: "Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza".