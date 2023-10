Chiesa cerca il recupero per esserci contro il Milan

Il calciatore della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale perchè non al meglio ed è tornato alla Continassa

La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghiridotti, con la maggior parte della squadra che ha raggiunto le rispettive nazionali per le partite di qualificazione alle prossime competizioni per nazioni. Da lunedì inizieranno a tornare i primi calciatori, con Allegri che continuerà a preparare la sfida contro il Milan in programma domenica alla ripresa.

Intanto a Torino sono tornati due giocatori, prima del previsto. Il brasiliano Danilo è rientrato dopo essersi fermato in nazionale, mentre Federico Chiesa ha lasciato il ritiro che aveva comunque raggiunto non al meglio. Il problema che gli ha fatto saltare il derby è ancora presente, e così il giocatore è tornato alla Continassa per curarsi.

Ora Allegri spera di riaverlo per la ripresa del campionato, quando la Juventus sarà attesa a San Siro dal Milan capolista, in vantaggio di quattro punti rispetto ai bianconeri. Una sfida importante che potrebbe lanciare la Juventus ancora più a ridosso delle prime posizioni. Ed Allegri spera, con Federico Chiesa in campo.

