Nations League: i convocati di Mancini, ci sono Gatti e Bonucci

Sono state rese note le convocazioni del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini per le partite di Mations League che giocherà la Nazionale

La Juventus scenderà in campo domani contro il Monza, nell'ottava giornata del campionato italiano di Serie A, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. A pochi giorni dal raduno della squadra, il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha diramato i nomi dei 29 giocatori convocati in vista della doppia sfida di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.