News Juve / L’annuncio incendia i tifosi: “Vuole tornare a Torino”

Domenica da dentro o fuori per la Juventus o meglio per Massimiliano Allegri. La gara delle ore 15 contro il Monza non dovrà essere fallita, altrimenti potrebbero essere presi duri provvedimenti. Al momento, tramite dichiarazioni (forse) di facciata, il tecnico toscano non sarebbe a rischio, ma la verità è un pochino diversa.